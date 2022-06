Groot festival Spoorpark Live barst dan eindelijk los in Tilburgs stadspark: ‘Super dat dit hier kan’

NL-alert voor grote brand in Oisterwijk, zo gaat dat in zijn werk

OISTERWIJK - In een fabriek voor aanmaakblokjes in Oisterwijk heeft maandag urenlang een grote brand gewoed. Om mensen in de omgeving van de brand op de hoogte te brengen, zijn daarom meerdere NL-Alerts uitgestuurd naar mobiele telefoons in de omgeving. Tegelijkertijd is er in heel het land een geplande NL-alert-test uitgestuurd. Hoe gaat dat in z'n werk?

