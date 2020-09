Grote actie tegen Tilburgse drugsketelbouwer en diens netwerk: 17 politie-invallen, 5 arrestaties

video Gemeente Tilburg grijpt niet in bij feestvie­ren­de Willem II-supporters: ‘Zelf verantwoor­de­lijk’

24 september Terwijl het aantal coronabesmettingen in ons land in rap tempo toeneemt, de ziekenhuizen weer langzaam volstromen en de zorgen omtrent de tweede coronagolf groter worden, wordt in Tilburg feestgevierd. Want na 15 jaar wordt er weer Europees gevoetbald door de plaatselijke voetbalclub Willem II. Maximaal 800 supporters mochten samenkomen op het Olympiaplein om er op een groot scherm naar de wedstrijd tegen Glasgow Rangers te kijken. Voor de vele aanwezige fans lijken de coronamaatregelen even niet te gelden. Afstand wordt er niet gehouden en de gemeente Tilburg grijpt niet in.