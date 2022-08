Grote brand bij voormalige kantine voetbalvereniging NOAD in Tilburg

Raad van State gooit plan voor bouw 35 patio’s in Reeshofwei­de in Tilburg in de prullenbak

DEN HAAG/TILBURG - De gemeente Tilburg is weer terug bij af met het bestemmingsplan Reeshofweide voor de bouw van 35 patio’s. De Raad van State gooide het woensdag in de prullenbak. Een troost voor Tilburg is dat de uitspraak van de hoogste bestuursrechter de bouw van 35 patiobungalows bij het Wilhelminakanaal niet blokkeert. Er was al een vergunning voor verleend die niet meer is aan te vechten.

