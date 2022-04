Grote file op A58 tussen Eindhoven en Tilburg door ongeluk met vrachtwagen

Man die Tilburgse (17) in prostitu­tie lokte vindt dat hij niet over de schreef ging

BREDA\TILBURG – Tegen een 32-jarige man uit Amstelveen is donderdag bij de rechtbank in Breda drie jaar cel geëist, omdat hij onder anderen een Tilburgs meisje van 17 zou hebben uitgebuit in de prostitutie. Een halfjaar van de straf zou voorwaardelijk moeten zijn.

