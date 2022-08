Grote schade aan slaapkamer bij woningbrand in Tilburg

Boeken, kunst en badkuipen: Wilhelmina­park viert zomer(hitte) ‘van schaduw naar schaduw’

TILBURG - Boeken over Franse wijnen en het werk van Roald Dahl, dierportretten van Monique of gewoon een verfrissende badkuip - bitter lemon met een scheut water - tegen de hitte. De zomer wordt volop gevierd in het Wilhelminapark. ,,Maar wel van schaduw naar schaduw, man wat is het warm.’’

14 augustus