Gynaecoloog uit Turnhout jaar de cel in voor verkrachting van zes patiëntes: ‘Zijn stoornis is zeer hardnekkig’

Jongeren­cen­trum The Box heropent met games en veel livemuziek

HILVARENBEEK - Jongerencentrum The Box in Hilvarenbeek is klaar voor een nieuwe start. Om dat te laten zien is zaterdag een officiële heropening met onder meer lasergamen, VR-games en livemuziek. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.

10 oktober