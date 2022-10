Handgranaat werd neergelegd bij coffeeshop in Tilburg en vervolgens opgeraapt door passant

Op camerabeelden is te zien dat de handgranaat - waarvan nog niet bekend is of die echt is - door een in het zwart geklede man in de nacht van woensdag op donderdag voor de coffeeshop aan de Gasthuisring wordt geplaatst. Rond een uur of 8 in de ochtend wordt de handgranaat vervolgens opgeraapt door een passant die het bij de politie in wil gaan leveren.