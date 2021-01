Harde kern Willem II houdt op meerdere plekken de wacht in Tilburg: 'Dit is onze stad en die laten we niet vernielen’

Op sociale media gingen meerdere berichten rond met de oproep om op meerdere plekken in Tilburg in opstand te komen. Een van die plekken is het Willem II-stadion. De harde kern van de voetbalclub reageerde daarop door met een man of 50 de wacht te houden voor hun stadion. Ze staan vanavond in groepjes verspreid en de Mobiele Eenheid is met drie busjes aanwezig. De sfeer bleef rustig en er werden geen eventuele relschoppers gesignaleerd.