Harry Breviers, rentmeester en natuurliefhebber De Utrecht, overleden

De Esbekenaar was in dienst van verzekeraar ASR, erfopvolger van verzekeraar De Utrecht die in 1898 de eerste grondaankopen deed. Hij woonde op zijn geliefde landgoed in de toren. Hij maakte zich sterk voor het landgoed en stond bekend als groot natuurliefhebber. Hij was een idealist, maar ook realist en iemand die graag onder de mensen was. Hij zette zich in voor de samenwerking met boeren en behartigde de belangen van het landgoed bij de provincie vol overgave.