Heemkundekring wil monumentale status voor Philharmonie: ‘Villa hoort bij verhaal van Tilburg’

Aanleiding voor het verzoek is het bericht dat de Philharmonie de villa na 67 jaar in de verkoop heeft gezet. Het onderhoud van het gebouw is te duur geworden voor de vergrijzende sociëteit, die zich daarom oriënteert op herontwikkeling van de locatie. Er ligt inmiddels een verzoek bij de gemeente om daar over mee te denken. Hoewel er nog niet gesproken is over een sloop van de villa, neemt de heemkundekring het zekere voor het onzekere.