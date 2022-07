‘Heet? Op de Poeloe Laut, dáár was het heet.’ Maar klagen deden ze niet, zegt Tilburger Ko Schaaders

TILBURG - Ko Schaaders (83) kan er om glimlachen. Zoveel aandacht (in de media) vanwege een aantal warme dagen. Hij weet wel beter. Twee maanden Perzische Golf, dát was heet. ,,Wij deden, heet of niet, gewoon ons werk.”