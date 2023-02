Helaas pindakaas! De Pindakaaswinkel is weg uit Tilburg

Onderzoek ETZ: penicilli­ne-allergie mogelijk vaak onterecht in patiënten­dos­siers

TILBURG - Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk gaat met twintig huisartsenpraktijken in de provincie Noord-Brabant nader onderzoek doen naar mogelijk onjuiste vermeldingen van medicijnallergieën in patiëntendossiers. Bij 10 tot 20 procent van de ziekenhuispatiënten staat volgens het hospitaal zo’n medicijnallergie in het dossier, meestal overgevoeligheid voor penicilline. Maar dat lijkt lang niet altijd terecht.

7 februari