Helder weer in Tilburg vanmiddag en vanavond

podcast Stoere Kerels | ‘Pech met een hoofdlet­ter P, maar Willem II maakt het zichzelf wel weer héél moeilijk’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 40 van dit seizoen gaat het over de wonderbaarlijke 3-2-nederlaag bij VVV in de eerste ronde van de play-offs, waardoor er de nodige druk staat op de thuiswedstrijd van zaterdag.