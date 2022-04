Henny Vrienten stal bij Les Cruches al Tilburgse harten: ‘Wij waren nog Cliff Richard, hij was al David Bowie’

Het bloed kroop letterlijk waar het niet gaan kan, en nu opent Thijs op zijn 36e een eigen slagerij in Loon op Zand

Slager worden? Als klein kind stond Thijs van Loon (36) al in de slagerij, maar toen hij opgroeide verdween het vak van de top van zijn wensenlijstje. Inmiddels is hij tóch verliefd geworden op het vak en opent hij begin juni zijn eigen slagerij in Loon op Zand.

21 april