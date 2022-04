Henny Vrienten verafschuwde plat Tilburgs, maar vergat nooit zijn Tilburgse vrienden

“Ik ken ‘n heel leuk tentje / Daar speelt een prima bandje / En iedereen die kent je”, zingt Vrienten in de Doe Maar-hit Doris Day. Hoewel hij het zelf nooit heeft bevestigd, weten ze het in Tilburg zeker. Dat leuke tentje was de alternatieve kroeg De Spoel in de Fabrieksstraat, waar Vrienten zo vaak kwam. Het café is al lang verdwenen. Net zoals het pand op de hoek van de Bisschop Zwijsenstraat en Hoogtedwarsstraat, waar Vrienten in de hoogtijdagen van Doe Maar woonde.