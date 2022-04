Het bloed kroop letterlijk waar het niet gaan kan, en nu opent Thijs op zijn 36e een eigen slagerij in Loon op Zand

Flinke opknap­beurt voor Pater van den Elsenplein in Tilburg: ‘De beleving is terug in de wijk’

TILBURG - Het is druk op het Pater van den Elsenplein in Tilburg-Zuid. Na een flinke opknapbeurt wordt de officiële opening door wethouder Bas van der Pol beschenen door een vriendelijke voorjaarszon. De bewoners van de wijk zijn tevreden over de veranderingen.

19 april