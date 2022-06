Het Haarense overpad van de butler met zijn rode vlag krijgt een plek in het Spoorwegmuseum

Raad steggelt over garantstel­ling Willem II, 'U zet de club onder curatele’

TILBURG - Willem II is weer een stap dichter bij de aankoop van het eigen Koning Willem II Stadion. De Tilburgse gemeenteraad stemde maandag in met een garantstelling van maximaal 5,2 miljoen euro, maar steggelde wel over een aantal extra voorwaarden.

21 juni