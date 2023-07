Het klinkt vreemd, maar als levendige studentenstad is Tilburg de perfecte plek voor een jongerenhospice

De laarzen die Prins Bernhard was vergeten, zijn in Gil­ze-Rij­en bewaard, waar de geschiede­nis herleeft

RIJEN - Als Tinus Konings begint te praten, is er bijna geen stoppen meer aan. Van de helikopter die een rol speelde in een James Bond-film tot de bomkraters uit Tweede Wereldoorlog; in De Traditiekamer op vliegbasis Gilze-Rijen vertelt hij er vol enthousiasme over.