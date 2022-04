Het nieuws van 1 april: biebboeken op kleur, bouwzeikers bij Willem II, haringverbod op camping, biertje van Hoppenbrouwers

Eerste BOM-vrouw Udenhout woonde op het Vaticaan. Haar broer werd in het dorp de Paus genoemd

UDENHOUT - Het was een bewuste keuze. Ze wilde een kind, geen man, geen gedoe. Tonia Koolen was de eerste bewust ongehuwde moeder in Udenhout en baarde in 1904 haar dochter Adriana. In het dagelijks leven noemde deze eerste BOM-vrouw van het dorp haar kind Jenneke. Dat noteerde geschiedschrijver Joost van der Loo in heemkundig tijdschrift De Kleine Meijerij.

