Het tennisracket hangt aan de wilgen: ‘Padel is veel sneller en aantrekkelijker’

BERKEL-ENSCHOT - Als paddenstoelen schieten ze uit de grond: padel-banen. Bij Tennisvereniging Rauwbraken in Berkel-Enschot worden er op tweede paasdag twee geopend. Bij de andere tennisvereniging in het dorp, TVBE, staat de teller inmiddels op vier. In Tilburg pakken ze het nog grootser aan: daar loopt een aanvraag voor een groot padel-complex in de Reeshof.

De variant van tennis, afkomstig uit Spanje, verovert de hele tenniswereld. Het succes van padel, uit te spreken als pá-del, is makkelijk te verklaren, zeggen Karen Reijnen (57) en Roelof Huisman (50), beiden lid van TVBE en fanatieke beoefenaars. ,,Bij tennis heb je enig niveau nodig om een leuke partij te spelen. Dat geldt voor padel minder”, zegt Reijnen. Ook de snelheid van het spel spreekt aan. ,,Daardoor is het veel attractiever om te spelen”, meent Huisman.

Nog amper tennis

Beiden spelen nagenoeg geen tennis meer. ,,Nog wel eens een potje, maar ik padel meer. En ik geef er ook les in” vertelt Reijnen. De overstap naar padel was enigszins noodgedwongen: veel mede-speelsters stopten met tennis of stapten over. Reijnen zag dat eerst niet zitten: ,,Ik zag het meer als beachball zoals je op het strand doet met zo’n houten plankje en een balletje.” Maar een jaar geleden stapte ze toch over en sindsdien is ze verkocht. Het vroeg wel om een totaal andere mindset dan bij tennis: ,,Bij tennis gaat het om punten scoren. Padel is meer als een schaakspel en je kans afwachten. En padel is een veel sneller spel.”

Quote Het was een nieuwe sport waardoor iedereen op hetzelfde niveau begon. Dus toen ik het veld weer opstapte, had ik geen echte achter­stand Roelof Huisman , Padel-speler

Huisman maakte al ergens in 2016 kennis met padel tijdens een vakantie in Spanje. ,,Dat was weliswaar eenmalig, maar het sprak me wel enorm aan.” Toen hij na een hernia in 2017 min of meer moest stoppen met tennis, bleek padel nog wel te kunnen. En wat ook hielp: ,,Het was een nieuwe sport waardoor iedereen op hetzelfde niveau begon. Dus toen ik het veld weer opstapte, had ik geen echte achterstand.”

Het laagdrempelige aan de sport ziet Huisman als een groot voordeel. Sterker nog: ,,Ik vind padel in vergelijking met skiën het nieuwe snowboarden. Skiën kun je ook pas als je een bepaald niveau hebt. Snowboarden is veel makkelijker, toegankelijker. En net als snowboarden is padel echt booming.”

Reijnen en Huisman snappen dus wel dat veel verenigingen voor aanleg van padelbanen kiezen. ,,Ik denk dat je als vereniging anders leeg loopt” stelt Reijnen. Huisman ziet toch wel een nadeel bij de groei: ,,Iedereen wil het spelen, dus de banen zijn altijd bezet!”