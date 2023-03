Hier in Tilburg vier je St. Patrick's Day 2023

indebuurt.nlBe Irish for a day: verruil op 17 maart het Nederlandse oranje voor het Ierse groen. Op deze plekken vier je St. Patrick’s Day in Tilburg, net zoals de Ieren dat doen.

St. Patrick’s Day is de nationale feestdag van Ierland en staat bekend als één van de gezelligste en groenste dagen van het jaar. Op 17 maart herdenken meer dan 75 miljoen mensen het leven van St. Patricius, de beschermheilige van Ierland.

Tientallen landen doen mee, overal met dezelfde tradities. Zo staat deze nationale feestdag in het teken van de kleur groen, typisch Iers eten en drinken: lamsstoof, fish & chips met daarbij een pint van het Guinness-bier en Ierse muziek. Feestvierders dragen vaak groene kleding, zo zouden ze niet geknepen worden door leprechauns.

St. Patrick’s Day beleef je in Tilburg op twee plekken. Vast geen verrassing: bij Ruby’s Irish Pub is het vrijdag groot feest. Het begint al om 17.59 uur. Die tijd is niet toevallig gekozen, want 1759 is het geboortejaar van Guinness. Verplaats de vrijmibo naar de pub en scoor daar een gratis maaltijd. Je proeft die bekende Ierse stew zonder dat je hoeft te betalen. Ook geniet je van Ierse dans door The Dutch Celtic Dance Academy. En om 21.00 uur treedt Masterplan op met covers van Oasis.

Legendarische Ierse muziek

Bij Little Devil vier je ook St. Patrick’s Day. In het rockcafé is er een optreden van coverband Minnesota. De Brabantse classic rockers spelen vrijdagavond geen muziek uit de Amerikaanse staat, maar brengen een ode aan de Ierse band Thin Lizzy. Verwacht tijdens het concert geen pruiken en kostuums, maar vier Brabo’s die de zaal plat spelen. De entree is gratis en de band begint om 20.00 uur op te treden.

