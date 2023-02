Hier in Tilburg vind je openbare toiletten tijdens carnaval

Beekse raad moet zich uitspreken over omstreden verhuis­wens Aldi naar bedrijven­ter­rein Bukkum

HILVARENBEEK - Wat burgemeester en wethouders betreft mag Aldi verhuizen naar bedrijventerrein Bukkum in Hilvarenbeek. Het college wil van de gemeenteraad weten of dat een goed idee is. Want op zich is er behoorlijk wat tegenstand. En zo’n verhuizing druist in tegen het eigen beleid.