Hilverjazz durft het toch niet aan en pakt nog een jaartje pauze

In 2017 was de eerste editie van Hilverjazz gelijk een succes. Optredens onder het kopje jazz, soul, afrobeat en een vleugje pop werden verdeeld over vier ruimtes van cultureel centrum Elckerlyc. Een eigen North Sea Jazz Festival in Hilvarenbeek, vonden de drie jazzliefhebbers die aan de basis stonden van Hilverjazz.

Risico is te groot

,,En toch durven we het niet aan. Het aantal besmettingen loopt op. Als we weer verplicht naar 1,5 meter gaan, dan mogen we maar 76 mensen binnenlaten. Daar kunnen we geen festival van draaien”, legt Huijben uit.

Het plan is wel om jazzoptredens te verzorgen in Hilvarenbeek. Huijben: ,,Om toch de loop er weer een beetje in te krijgen. We weten nog niet precies hoe en wat we gaan doen, maar daarmee willen we dan in september beginnen. We gaan er vanuit dat we volgend jaar wel weer een Hilverjazz-festival kunnen opzetten.”