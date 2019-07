Hitte op de Tilburgse kermis: geen seniorenbingo, wel gratis water voor iedereen

Roze Maandag

Vuurwerk

Het afsluitende vuurwerk in de Piushaven lijkt niet in gevaar te komen door de warmte. In heel Brabant geldt een vuurwerkverbod, maar omdat het Tilburgse vuurwerk op het water plaatsvindt is er wel wat mogelijk. De gemeente gaat er vanuit dat het net als vorig jaar door kan gaan. Daarvoor wordt vuurwerk gebruikt waarvan de vonken niet ver weg vliegen, maar in het water van de Piushaven vallen.