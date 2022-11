Hoe een Tilburgse theedrinker vloeibare koffiebonen groot wil maken: ‘Weet je wat dat bij Starbucks kost?’

Verdachte schietpar­tij Tilburg aangehou­den in Antwerpen: Thomas N. uit Drunen stond op Nationale Opsporings­lijst

TILBURG/DRUNEN - Thomas N. (24) uit Drunen is aangehouden. De man wordt ervan verdacht op iemand geschoten te hebben op het terras van cocktailbar Ibiza in Tilburg. Sinds dinsdag stond hij op de Nationale Opsporingslijst. Hij was al vaker veroordeeld voor geweldsmisdrijven.

4 november