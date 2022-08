Hoe komt Esbeek aan een Vandals Avenue? Een reis naar Amerika zorgde voor de inspiratie

Jan van Dal (61) is de derde generatie bij houthandel Van Dal. Het bedrijf is in al die jaren flink gegroeid en dat vraagt om veel kennis over bomen. Bij een reis naar aan de Verenigde Staten bezocht Van Dal met zijn gezin het Sequoia National Park in Californië. Daar staan werelds grootste bomen, zoals mammoetboom General Sherman. Die sequoia is 83,8 meter hoog en heeft een diameter van 7,7 meter.