Hoge Zij eindelijk autovrij en andere ideeën voor Hilvarenbeek waar iedereen over mag meepraten

Poppodium 013 doet plastic wegwerpgla­zen in de ban

TILBURG - Poppodium 013 neemt met onmiddellijke ingang afscheid van plastic wegwerpbekers en plastic flesjes water. Zo hoopt 013 jaarlijks 27.860 kilo plastic afval te voorkomen. Het motto is: Het is Genoeg Gewaste. letterlijk vertaald: er is genoeg verspild. ,,Dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen is fijn én noodzakelijk", aldus directeur Frens Frijns.

25 mei