HOI Werkt alleen aan de macht? Niet verstandig, vinden ze bij de buren van Reusel-De Mierden

Uniek is HOI Werkt niet in Nederland. In Reusel-De Mierden heeft de partij Samenwerking voor de tweede keer achter elkaar een meerderheid van de stemmen gekregen. Daar kleurden 50,4 procent van de kiezers het vakje van Samenwerking. In Barendrecht ging de kiezer nog een stapje verder. Daar kreeg de partij Echt voor Barendrecht bijna zestig procent van de stemmen. Dat is goed voor 20 van de 29 zetels.