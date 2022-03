HOI Werkt stuurt aan op samenwerking en nodigt CDA en VVD uit

HILVARENBEEK - HOI Werkt wil samen met de VVD en het CDA een akkoord sluiten voor de komende bestuursperiode in Hilvarenbeek. De grootste fractie van de gemeenteraad heeft de twee partijen uitgenodigd om daar donderdag over te praten. Iedereen mag komen luisteren.

Het is niet zo dat er donderdag wordt besproken wat er allemaal moet gebeuren in Hilvarenbeek de komende vier jaar. HOI Werkt heeft wel een voorstel hoe de drie partijen samen kunnen werken. ,,We hebben daar ideeën over, maar we horen graag wat de anderen daarvan vinden. Het ligt zeker niet vast allemaal", aldus Ko Hamelink van HOI Werkt.

Het gesprek wordt door Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde van Tilburg University geleid. Hij heeft vorig jaar de raadsbrede samenwerking geëvalueerd. Dat is niet in het openbaar geweest. Oud-burgemeester Dick de Cloe heeft op verzoek van burgemeester Evert Weys ook kritisch gekeken naar de samenwerking tussen de fracties in de gemeenteraad. Die had daar behoorlijk wat over op te merken.

,,Er zijn dingen goed gegaan en er zijn dingen fout gegaan. We hebben geleerd van de afgelopen vier jaar", zegt Hamelink daarover.

Donderdag vanaf 19.30 gaan de partijen om tafel. HOI Werkt heeft een meerderheid van 9 van de 17 raadszetels gewonnen tijdens de verkiezingen. Hoewel het CDA en de VVD in de campagne naar de verkiezingen toen hebben laten weten niets in een raadsbrede samenwerking te zien, gaan ze wel in overleg. ,,Natuurlijk gaan we dat gesprek aan. We zitten met 17 mensen in de gemeenteraad, we zullen het met elkaar moeten doen", zegt Jan van de Wouw (CDA) daarover.

Per fractie komen 2 personen naar de raadszaal van het gemeentehuis in Hilvarenbeek. Het begint om 19.30 uur.

