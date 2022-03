HOI Werkt wil een ‘samenlevingsakkoord’ in Hilvarenbeek, CDA en VVD hebben reserves

Tuin gesnoeid? Goirlenaar moet straks naar Esbeek of Tilburg om groenafval weg te brengen (en te betalen)

GOIRLE - Na een dagje tuinieren kan een inwoner van Goirle zijn groenafval binnenkort niet meer bij de milieustraat kwijt. Puin en tuinafval moet naar recyclingbedrijven in Tilburg of Esbeek worden gebracht, waar het ook niet langer gratis is om groen weg te brengen.

23 maart