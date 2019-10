Honderdduizenden bijen dood, sierteler verdacht van gebruik fipronil

Dat zegt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op complexe fraude en milieucriminaliteit. Zij heeft de leiding over het onderzoek. Volgens een woordvoerster van het Functioneel Parket zijn de bedrijven en woningen van de verdachten begin augustus doorzocht door de NVWA. Drie verdachten werden aangehouden. ,,Zij zijn na verhoor op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachte. Bij de doorzoeking zijn gewasbeschermingsmiddelen en administratie in beslag genomen.”



Deze zomer, begin juli, stierven er ineens meerdere bijenvolken in de omgeving van Biezenmortel. Het ging om honderdduizenden bijen bij een aantal imkers, aldus het Functioneel Parket. ,,Het vermoeden is dat de bijen zijn gestorven door een illegaal gewasbeschermingsmiddel dat op een veld in de omgeving van de bijenvolken was gespoten. Het illegale middel bevatte de stof fipronil.”



Fipronil is schadelijk voor bijen en in de sierteelt niet toegestaan. In 2016 leidde de dood van 1,8 miljoen bijen, nadat een kweker van laurierplanten in Molenschot fipronil had gebruikt, al tot nationale aandacht. Een jaar later kreeg fipronil nog veel meer bekendheid toen het werd aangetroffen in eieren. Een bedrijf dat bloedluis bij kippen bestreed had fipronil gebruikt, zonder dat de klanten - de pluimveehouders - er weet van hadden. Miljoenen eieren moesten worden vernietigd, 3,5 miljoen kippen werden afgemaakt en zo’n 180 bedrijven gingen tijdelijk op slot.