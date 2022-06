Hoogtepunt expo van Godenbeelden net op tijd in Lustwarande Tilburg

Medewerker van Lustwarande, Tommy van der Loo (32), harkt blaadjes over het bergje zand naast het roze en blauw oplichtende kunstwerk in de Tilburgse Oude Warande. ,,Dat was even stressen. Het beeld werd tijdens het transport vanuit Californië niet vrijgegeven in Engeland. Maar zaterdag om vier uur reisde het gevaarte dan eindelijk met de boot naar Rotterdam. Net voor de opening van de expositie vandaag.”