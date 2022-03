Hoogwerker brandweer krijgt storing tijdens helpen gewonde vrouw in woning in Haaren

VIDEOHAAREN - De brandweer assisteerde donderdagochtend de ambulance na een medisch incident aan de Sleutelbloem in Haaren. Een gewonde vrouw werd uit een woning gehaald maar ze bevond zich op de bovenste verdieping, waardoor een hoogwerker van de brandweer nodig was. Tijdens het afhijsen besloot de hoogwerker ermee op te houden. Het zou niet de eerste keer zijn dat de hoogwerker dienst weigerde.

Rond 09.30 uur vertrokken de brandweer en ambulance naar de woning waar een vrouw op leeftijd gewond was geraakt door een medisch incident. De bewoonster kon niet meer met de trap naar beneden, dus werd de brandweer uit Tilburg opgeroepen en die kwam met een hoogwerker.

De vrouw werd in de hoogwerker gezet maar toen de brandweer deze wilde laten zakken, stopte het voertuig er plotseling ermee. Door een storing was het niet meer mogelijk om de hoogwerker te bedienen. Alle denkbare noodsystemen werkten niet meer. Een tweede hoogwerker van de Tilburgse brandweer werd voor de zekerheid opgeroepen.

Twee meter boven de grond

De brandweerlieden probeerden door het een en ander los te schroeven alsnog beweging in de hoogwerker te krijgen, maar de moeite was tevergeefs. Nadat er bepaalde onderdelen los waren gemaakt, konden ze de bak deels laten zakken, tot ongeveer twee meter schuin boven de grond.

Zes brandweerlieden tilden de vrouw uiteindelijk uit de bak zodat ze op een brancard en daarna in de ambulance kon worden gelegd. Met de ambulance werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerlieden baalden flink van de storing, maar de vrouw was geen moment in levensgevaar.

Eerder kuren vertoond

Het zou niet de eerste keer zijn dat de hoogwerker dienst weigert. Bij een nacontrole van een schoorsteenbrand aan de Apolloweg in Oisterwijk - nog geen twee weken geleden - zou het voertuig ook al kuren hebben vertoond. Die keer wilde de hoogwerker niet omhoog. Er was geen sprake van een spoedsituatie, maar ook toen werd een tweede hoogwerker van de brandweer in Tilburg centrum opgeroepen. De hoogwerker kon teruggereden worden.

Donderdag klapte hij helemaal niet meer dicht, dus werd na afloop een monteur opgeroepen. Tussen beide incidenten door werd de hoogwerker nog ingezet bij andere klussen en zover bekend werden er toen geen storingen gemeld. ,,Normaal gesproken wordt een voertuig dat een storing heeft, gecontroleerd", zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant.

Regelmatige controle

Ze vertelt dat het niet bekend is waardoor de storing werd veroorzaakt. Wel is het zo dat als de hoogwerker niet inklapt, deze ook niet weggereden kan worden. ,,Gelukkig komt het niet zo vaak voor", zegt ze. ,,Wij moeten natuurlijk op onze voertuigen kunnen vertrouwen en zoals bij ‘normaal vervoer’ voeren we regelmatig een controle uit. Daarmee is het normale functioneren gewaarborgd. Het kan altijd voorkomen dat iets niet werkt, en dan moet dat hersteld worden.”

Volledig scherm Uiteindelijk kon de brandweer de hijsbak laten zakken tot ongeveer twee meter schuin boven de grond. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Volledig scherm Door het een en ander los te schroeven, werd geprobeerd om de hoogwerker toch in beweging te krijgen. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Een hoogwerker van de brandweer hield er donderdagochtend mee op terwijl een vrouw uit een woning werd gehesen na een medisch ongeval in Haaren. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Een hoogwerker van de brandweer hield er donderdagochtend mee op terwijl een vrouw uit een woning werd gehesen na een medisch ongeval in Haaren. © Bart Meesters/Meesters Multi Media



