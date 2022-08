Iedere Tilburger mag meepraten over energietransitie in de stad, en niet alleen de ‘witte oude man’

Kunstena­res werkt aan plan voor Tilburgse torenspits: ‘Licht mag natuurlijk niet steeds uitvallen’

TILBURG - De nieuwe, verlichte spits op de toren van de voormalige Sacramentskerk aan de Ringbaan-Oost in Tilburg lijkt er te gaan komen, al is de financiering nog niet rond. De kartrekkers hebben er vertrouwen in. De Tilburgse beeldend kunstenaar Sigrid Calon onderzoekt alvast hoe de lichtkunst vorm krijgt.

4 augustus