Iedereen onder het bloed, messen en veel geweld: maar wat is er nu precies gebeurd in de Tilburgse woning?

UPDATE Wéér een auto in brand in Tilburg, nummer zes in korte tijd: ‘Er wordt ook van alles gestolen’

TILBURG - Opnieuw is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een autobrand in Tilburg. Op een parkeerplaats aan de Bachlaan vloog zaterdagavond een auto in brand. Het is al nummer zes in twee weken tijd.

15 januari