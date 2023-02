In de Loonse en Drunense duinen lijkt de strijd tegen de Amerikaanse vogelkers (‘bospest’) te worden gewonnen

LOON OP ZAND - Die Amerikaanse vogelkers, als we niet uitkijken worden onze bossen overspoeld door deze exotische boom. Bospest noemen ze ’m ook wel. Maar in de Loonse en Drunense Duinen zijn we aan de winnende hand.