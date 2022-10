In de SpaceBuzz beleef je een levensechte ruimtereis: ‘Zo kwetsbaar is de aarde’

Tilburgse ‘kankermoe­der’ wil taboes doorbreken: ‘Het ís ook moeilijk om erover te praten’

TILBURG - Rouwtoeristen, giftige positiviteit en kankerdreuzels. Wie met ‘kankermoeder’ Hilde van Uden (31) over haar theatervoorstelling praat, loopt met een nieuwe woordenschat weg. Dat is precies de bedoeling: ,,Mensen schieten enorm in de kramp als het over kanker gaat.”

21 oktober