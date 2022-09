In dit Tilburgse pand komen Oekraïense vluchtelingen

TILBURG - In een voormalig kantoorpand aan de Sportweg 14 in Tilburg wil de gemeente tijdelijk 120 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het gebouw is naar verwachting in december gereed.

Daarnaast moet er nog een vergunningenprocedure worden doorlopen. Die is al gestart. Om omwonenden te informeren, is er volgende week maandag een informatieavond om 19.00 uur in 2College Jozefmavo. Die school staat tegenover de beoogde opvanglocatie.

De Sportlaan is veelal ‘bevolkt’ door scholieren en studenten. Behalve de Jozefmavo staat daar ook het Theresia College, Fontys en een dependance van de universiteit. Of die vinden of een tijdelijke opvang thuishoort in een schoolomgeving, is niet bekend.

Voor hoelang, is nog niet duidelijk

In Tilburg zijn in totaal zes locaties waar tijdelijk vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente verdeelt de verschillende doelgroepen, zoals gezinnen en alleenstaanden, zoveel mogelijk over de opvanglocaties om hierin een goede balans te krijgen. Op dit moment is nog niet bekend hoelang de opvanglocatie aan de Sportweg nodig is.

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om samen zorg te dragen voor de opvang van naar verwachting duizenden vluchtelingen uit Oekraïne. Ze zijn gevlucht na de aanval van Rusland op het land.

Mensen die naar de informatieavond willen komen, moeten dat voor 7 september melden op emailadres: oekrainecrisis@tilburg.nl.