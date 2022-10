In drie wijntjes van Tilburg naar Eindhoven: in de partybus feesten tussen twee cafés

TILBURG/EINDHOVEN - De relatieve rust op snelweg A58 werd zaterdagnacht viermaal op plezierige wijze verstoord door de partybus van het evenement Break The House Down, dat werd gehouden in clubs Philip in Tilburg en Thomas in Eindhoven. Voor stappers een uitgelezen mogelijkheid om op één avond te feesten in twee steden.