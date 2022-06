In fantasieboek ‘Schaduwkraai’ bepaalt de lezer de volgende scène

Draken, trollen, magiërs, strijders en heksen. Als kind kon Groenewegen (43) geen genoeg krijgen van fantasieverhalen in de traditie van Tolkiens Lord of the Rings. Urenlang speelde hij bordspellen als Dungeons & Dragons en Warhammer, maar tegen het einde van de middelbare school was zijn belangstelling tanende. ,,Op die leeftijd werden muziek en skateboarden interessanter”, vertelt de auteur, columnist van Stadsnieuws en bassist van band The Kik. ,,Het is eigenlijk dankzij mijn zoontje dat ik het genre opnieuw heb ontdekt.”