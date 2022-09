In plaats van ‘kleine ghetto’s’ komt Algemeen Belang met een nieuwe plek voor flexwoningen in Oisterwijk

met video + update Auto slaat over de kop bij botsing en landt op zijkant in berm in Tilburg, veroorza­ker rijdt weg

TILBURG - Bij een botsing tussen twee auto’s op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is een bestuurder na het ongeluk weggereden. De aangereden wagen sloeg over de kop en belandde op de zijkant in de berm. Wonderlijk genoeg raakte de getroffen bestuurder niet gewond.

