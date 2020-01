Inboedel de Kok staat bij Belastingdienst, toch is het Tilburgse café open: ‘Dankzij de fans’

Volgende week kan ze - hoopt ze - met de Belastingdienst om tafel. ,,We hebben nooit een probleem met elkaar gehad, zijn er door overrompeld.” Volgens de eigenaresse gaat het om een aanslag over 2018 waarbij langs elkaar is gecommuniceerd. De dienst zelf doet geen uitspraken.



Zelfs als ze er met die partij uitkomt, vreest ze dat het nog wel weken kan duren voor De Kok weer is hersteld. ,,Ondertussen maken we er maar het beste van.” Op vrijdag is er een optreden, op zondagochtend voor de thuiswedstrijd Willem II - Heracles komen de supporters langs om hun steun te betuigen.



En dat de kroeg ietwat leeg oogt, de tap kan rollen, nemen ze voor lief.