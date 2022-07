Ingekleurd oogt het historische Tilburg veel imposanter: ‘Hoe mooi zwart-witfoto’s ook zijn’

Het is anno 2022 haast onvoorstelbaar: de Piushaven is in 1923 bijna nog onbebouwd, eromheen liggen de groene velden. Oldtimers staan voor het paleis-raadhuisje te wachten en om het spoor bij de Heuvel over te steken gaan mensen via een voetgangersbrug naar de overzijde.



En de blaadjes van de lindeboom? Die hebben net als de andere foto’s, hoewel ze soms bijna een eeuw oud zijn, allemaal kleur. Zoals een bezoeker van de Facebookpagina ‘Tilburg er was eens’ - waar de foto's worden gepubliceerd - het opmerkt: ,,Hoe mooi zwart-wit ook is, de kleuren brengen de geschiedenis dichterbij.”