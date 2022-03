Inwoners Haghorst bouwen D’n Deel om tot opvang voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Hartverwarmend’

Video Dode man onder verdachte omstandig­he­den aangetrof­fen in weiland in Oirschot

OIRSCHOT - In een weiland in Oirschot is maandagavond onder verdachte omstandigheden een dode man gevonden. Dat meldt de politie even na 21.00 uur. De Forensische Opsporing doet onderzoek aan de Broekstraat naar de oorzaak van het overlijden van het slachtoffer.

