Jack is 83 en staat met een solovoorstelling op de planken. ‘Jonger worden? Daar zou ik niet blij van worden’

Aanpak van 't Ven-Noord kan pas in november van start in Goirle, Enexis komt personeel tekort

GOIRLE - Het groot onderhoud van de wijk 't Ven-Noord in Goirle is op het allerlaatste moment uitgesteld. Uitvoerder Heijmans Infra heeft al een opslagterrein aangelegd en een bouwkeet geplaatst bij het Mill Hill College. Het werk is nu stilgelegd omdat Enexis met personeelsproblemen kampt.

31 maart