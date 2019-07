Jaqueline, die vader verloor bij brand, ziet huis uitbranden terwijl zoon boven slaapt: ‘Dit niet nog eens’

Naar boven lopen om hem wakker te maken kon ze niet meer. ,,Het trapgat was al zo ontzettend heet, dat ik alleen nog maar mijn stem kon gebruiken in een poging hem te redden.”



Haar zoon lag op zijn zolderkamer te slapen nadat hij uit was geweest. Jaqueline zat beneden in de woonkamer, terwijl ze ‘gekke geluiden’ hoorde op de eerste verdieping. Door de traumatische ervaring met woningbrand in haar jeugd, wist ze meteen wat er aan de hand was. Zelfs al voordat de rookmelders afgingen.



Ze belde meteen de brandweer, die na tien minuten arriveerde. ,,In de tussentijd heb ik de longen uit mijn lijf geschreeuwd om mijn zoon wakker te maken.” Ze had geen idee of hij het kon horen. ,,Om de paar seconden zag ik flitsen voorbijgaan: Hij redt het. Hij gaat in vlammen op. Ik moet blijven schreeuwen. Hij zal me horen.”



Uiteindelijk hoorde ze de sirenes van de brandweer in de straat, waarna een brandweerman even later binnenstapte. Een omstander buiten vertelde Jaqueline dat haar zoon zichzelf op het dak had getrokken en dat de brandweer hem er vanaf zou halen. ,,Een zucht van opluchting schoot door me heen.”