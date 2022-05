Je moestuin onderhouden in tijden van droogte: ‘Veel mensen onderschatten het’

Ook bij volkstuinvereniging De Kaaistoep aan de Oude Rielsebaan in Tilburg hebben de tuiniers last van de droogte. In iedere gang staan pompen waar grondwater uit kan worden gepompt. Stromend water is er namelijk niet. ,,Ik ben toch zeker wel drie keer in de week aanwezig”, zegt Ellis Hoogeveen (74) terwijl ze haar gieter pakt om de plantjes water te geven. ,,In dit seizoen moet je om de dag wel komen. Anders is al je werk voor niks geweest en dat zou jammer zijn.”