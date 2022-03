Jerrycans met plantenvoeding en afvalzakken met troep gevonden in water bij Tilburg en Nuenen

,,Heel schadelijk voor de natuur én uren werk om deze bende van een ander weer op te ruimen. Vinden wij NIET leuk”, is donderdagmiddag de boodschap van het Waterschap via Twitter. Volgens woordvoerster Kim Schoonus lagen in natuurgebied Moerenburg in Tilburg de afvalzakken op drie verschillende plekken in het water. Medewerkers van Waterschap de Dommel ruimden deze op. In Nuenen vonden ze afgelopen week afvalzakken met potgrond en in jerrycans zat een onbekende vloeistof.