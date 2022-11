John d'n Urste is weer de stadsprins in Döllekesgat

54-jarige John Monkel uit Oisterwijk was in 2020 voor het eerst stadsprins in Döllekesgat en plakt er dus nog een jaartje aan vast. In het dagelijks leven is hij projectmanager bij de Rabobank. Tijdens het feest in Tiliander werd ook een jeugdprinses bekendgemaakt: het gaat om de 11-jarige Frederike van Biljouw, ofwel Frederike d'n Urste.