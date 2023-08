Jongens raken gewond bij val met scooter in sloot op N65 bij Biezenmortel

indebuurt.nl Frederike is de nieuwe stadsdich­ter van Tilburg: 'Deze stad is net zo roekeloos als ik'

Frederike Luijtens (25) werk staat als een huis. Als programmamaker van het literaire festival Tilt, docent en oud-leerling aan de Creative Writing opleiding van ArtEZ en schrijver is ze een bekende in de literaire wereld. Maar ze wilde nog een prestatie aan dat lijstje toevoegen: stadsdichter van Tilburg. “Ik schreef tijdens mijn opleiding zoveel over Tilburg, dat het onder medestudenten een running gag werd.”